+7 (812) 579-45-04
+7 (812) 717-73-50
+7 (911) 932-32-62

Наш адрес:

СПб, ул. Радищева, д. 22 Схема проезда

Курсы груминга

Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефонам +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62

Стоимость 10 занятий - 11500 р.
Подробнее о курсах груминга

Курсы груминга

Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефонам +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62

Стоимость 10 занятий - 11500 р.
Подробнее о курсах груминга
Нашему зоосалону 15 лет!
Каждый радостный взмах хвостом - это секунда нашей общей радости.
Нет более глубокого, наполненного смыслом и любовью взгляда, чем взгляд того, чьей жизнью вы являетесь.
Нашему зоосалону 15 лет!
Каждый радостный взмах хвостом - это секунда нашей общей радости.
Нет более глубокого, наполненного смыслом и любовью взгляда, чем взгляд того, чьей жизнью вы являетесь.

Зоосалон

В нашем зоосалоне среди услуг тримминг, грумминг, подготовка к выставке, а также стрижка собак кошек.
Смотреть услуги

Курсы

Курсы стрижки собак, обучение грумингу. Самая низкая цена в городе! Индивидуальный график. 10 занятий по цене 11500 рублей.
Читать о курсах груминга

Зоомагазин

В нашем зоомагазине Вы сможете приобрести все необходимое для Ваших питомцев: одежду, корма, сумки, ошейники и поводки, а также комиссионные товары и многое другое.
Смотреть все товары

Зоосалон

В нашем зоосалоне среди услуг тримминг, грумминг, подготовка к выставке, а также стрижка собак кошек.
Смотреть услуги

Курсы

Курсы стрижки собак, обучение грумингу. Самая низкая цена в городе! Индивидуальный график. 10 занятий по цене 11500 рублей.
Читать о курсах груминга

Зоомагазин

В нашем зоомагазине Вы сможете приобрести все необходимое для Ваших питомцев: одежду, корма, сумки, ошейники и поводки, а также комиссионные товары и многое другое.
Смотреть все товары
Наши партнеры

База отдыха "Счастливый хвост"

Длительная передержка собак за городом (от 2х недель) для собак из Санкт-Петербурга и Новгородской области

Прекрасный загородный дом вдали от города, замечательная природа и внимание к вашим любимцам.

Подробнее о базе отдыха
Наши партнеры

База отдыха "Счастливый хвост"

Длительная передержка собак за городом (от 2х недель) для собак из Санкт-Петербурга и Новгородской области

Прекрасный загородный дом вдали от города, замечательная природа и внимание к вашим любимцам.

Подробнее о базе отдыха

Курсы груминга

Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефону +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62

Стоимость 10 занятий - 11500 р.
Подробнее о курсах груминга