Наш адрес:Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Радищева, д. 22 Схема проезда
Наш адрес:СПб, ул. Радищева, д. 22 Схема проезда
Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефонам +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62
Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефонам +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62
Длительная передержка собак за городом (от 2х недель) для собак из Санкт-Петербурга и Новгородской области
Прекрасный загородный дом вдали от города, замечательная природа и внимание к вашим любимцам.Подробнее о базе отдыха
Длительная передержка собак за городом (от 2х недель) для собак из Санкт-Петербурга и Новгородской области
Прекрасный загородный дом вдали от города, замечательная природа и внимание к вашим любимцам.Подробнее о базе отдыха
Удобное месторасположение, гибкий график обучения.
Подробности по телефону +7 (812) 579-45-04, +7 (812) 717-73-50, +7 (911) 932-32-62