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База отдыха "Счастливый хвост"

Длительная передержка собак за городом (от 2х недель) для собак из Санкт-Петербурга и Новгородской области

Прекрасный загородный дом вдали от города, замечательная природа и внимание к вашим любимцам.